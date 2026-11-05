رئیس‌کل دادگستری مازندران در رامسر بر صیانت از باغ ۸ هکتاری این شهرستان تأکید کرد و گفت: اجازه تعرض به این عرصه متعلق به مردم را نخواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس‌کل دادگستری مازندران از شهروندان خواست فریب افراد سودجو را نخورند و در صورت مواجهه با ادعا‌های مشکوک، موضوع را به مراجع مسئول گزارش دهند.

وی در حاشیه آیین معارفه رئیس و دادستان دادگستری رامسر، با اشاره به وقوع بیشتر این موارد در غرب مازندران گفت: مردم عزیز استان، به‌ویژه شهروندان غرب مازندران، به حرف‌های افراد سودجو اعتماد نکنند و در صورت مواجهه با چنین افرادی، موضوع را به حفاظت اطلاعات دادگستری استان یا مجموعه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی اطلاع دهند.

رئیس‌کل دادگستری مازندران همچنین با اشاره به باغ ۸ هکتاری رامسر، این موضوع را از مطالبات به‌حق مردم شهرستان دانست و گفت: اجازه نخواهیم داد افرادی به این عرصه که متعلق به مردم است تعرض کنند.

وی افزود: موضوع در چارچوب صیانت از حقوق بیت‌المال و در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان پیگیری می‌شود تا از تعرض دوباره به این باغ جلوگیری شود و زمینه ثبت آن در آثار ملی فراهم شود.