چهارمین نشست «ستاد ملی شهدای میناب» با موضوع بررسی طرح جامع توسعه میناب و به ریاست وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در بندرعباس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، نائیب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست ستاد ملی شهدای میناب گفت: حادثه میناب زخمی عمیق است که هرگز بهبود نمی‌یابد و قله‌ای از عظمت و ایستادگی ملت ایران را در جهان به تصویر کشید.

حمیدرضا حاجی بابایی افزود: باید حادثه میناب، غیرت و مقاومت خانواده‌های شهدای میناب را در دنیا پر آوازه کنیم.

وی گفت: جنگ امروز جنگ روایت هاست و این افتخار را مردم، جوانان، دانش آموزان و خانواده‌های آنان خلق می‌کنند.

نائیب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی از تصمیم‌ها و مصوبات این نشست برای میناب و شهدای آن پشتیبانی می‌کند.

استاندار هرمزگان هم با اشاره به لزوم توسعه میناب بر اساس برنامه‌ای مدون گفت: از چند ماه قبل مطالعه چند جانبه توسعه میناب در ابعاد ۵ گانه شکل گرفته است.

محمد آشوری افزود: در رویکرد ستاد ملی بر استفاده از همه ظرفیت‌های موجود در حوزه تجهیز منابع برای توسعه میناب تاکید شده است.

وی گفت: در سفر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به استان مقرر شد با توجه به قرارگیری میناب در مکران غربی از سیاست‌های توسعه دریاپایه برنامه هفتم فصل ۱۲ و سیاست‌های توسعه مکران استفاده شود.

استاندار هرمزگان افزود: در رایزنی با این کمسیون قرار شد در بودجه سال ۱۴۰۶ بودجه‌ای برای مصوبات این ستاد ملی در نظر گرفته شود.

آشوری گفت: طرح‌های پیشران حرکت توسعه با در نظر گرفتن اولویت‌ها در بخش‌های مختلف همچون بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌ها و نهاد‌های موثر در قالب تفاهم نامه مشترک، استفاده از ظرفیت نهاد‌های حاکمیتی از رویکرد‌ها است.

وی افزود: در حوزه ۸ هنری و فرهنگی و لزوم ساخت اثر‌های فاخر برای عرضه در عرصه بین المللی باید پشتیبانی مالی صورت گیرد.

ستاد ملی شهدای میناب با عضویت ۲۲ دستگاه اجرایی در دولت برای پیگیری مطالبات و خدمت به مردم میناب در دولت تشکیل شده است.

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