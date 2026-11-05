مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با نفوذ تدریجی سامانه سرد و بارشی، از عصر امروز بارش باران در استان آغاز شده و تا اواسط هفته آینده ادامه دارد.

ورود هوای سرد و بارانی به گیلان از عصر امروز

ورود هوای سرد و بارانی به گیلان از عصر امروز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با نفوذ تدریجی سامانه سرد و بارشی از عصر امروز به آسمان گیلان، بارش باران به همراه وزش باد، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ آغاز شده و به تناوب تا اواسط هفته آینده در استان ادامه دارد.

وی از صدور هشدار نارنجی، بارش رگباری باران و وزش شدید باد برای عصر امروز تا فردا جمعه در استان خبر داد و افزود: دمای هوای گیلان با ورود سامانه بارشی ۴ تا ۶ درجه کاهش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به تضعیف موقت سامانه بارشی و افزایش نسبی دما در روز شنبه، گفت: از یکشنبه با تشدید فعالیت سامانه بارشی و کاهش ۵ تا ۱۰ درجه‌ای دما، بارش برف در مناطق کوهستانی استان آغاز شده و تا سه شنبه ادامه دارد.

محمد دادرس افزود: دریای خزر با حداکثر ارتفاع موج ۲ متر، برای فعالیت‌های دریانوردی و صید از عصر امروز تا فردا نامناسب پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین دمای گیلان در شبانه روز گذشته در اِزبَرم سیاهکل، ۲۷ درجه و کمترین دمای استان در این مدت در اسب وونی تالش ۱۱ درجه ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۱۸ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۱۰۰ درصد است.