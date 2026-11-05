افزایش هزینه اشتراک ابزار‌های پیشرفته هوش مصنوعی، دسترسی پژوهشگران به این فناوری را با چالش مواجه کرده است؛ به‌طوری‌که بسیاری از محققان، به‌ویژه دانشجویان و پژوهشگران جوان، ناچارند هزینه استفاده از این ابزار‌ها را شخصاً پرداخت کنند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره افزایش نابرابری در جامعه علمی را تشدید کرده است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از گزارش‌های نشریات نیچر و ساینس (Nature و Science) گسترش استفاده از هوش مصنوعی در فعالیت‌های علمی و پژوهشی، دسترسی به ابزار‌های پیشرفته این فناوری را به یکی از نیاز‌های مهم محققان تبدیل کرده است؛ اما هزینه بالای اشتراک این ابزارها، به مانعی جدی برای بسیاری از پژوهشگران، به‌ویژه در کشور‌های دارای منابع مالی محدود، تبدیل شده است.

بر اساس نظرسنجی ها از بیش از ۱۰ هزار پژوهشگر در سراسر جهان، ۴۱ درصد شرکت‌کنندگان هزینه ابزار اصلی هوش مصنوعی مورد استفاده خود را شخصاً پرداخت می‌کنند و تنها ۱۱ درصد از حمایت مالی موسسه محل فعالیتشان برخوردارند.

این وضعیت در میان پژوهشگران جوان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی محسوس‌تر است؛ افرادی که برای استفاده از ابزار‌هایی مانند کلود کد و کدکس، در برخی موارد ماهانه صد‌ها دلار هزینه می‌کنند. هزینه اشتراک بعضی از ابزار‌های پیشرفته هوش مصنوعی نیز به حدود ۲۰۰ دلار در ماه می‌رسد.

اگرچه برخی دانشگاه‌ها با شرکت‌های فناوری برای فراهم کردن دسترسی دانشگاهی به ابزار‌های هوش مصنوعی قرارداد‌هایی منعقد کرده‌اند، محدودیت در میزان استفاده و امکانات این اشتراک‌ها همچنان یکی از چالش‌های محققان است.

کارشناسان معتقدند وابستگی دسترسی به ابزار‌های پیشرفته هوش مصنوعی به توان مالی افراد، می‌تواند شکاف تازه‌ای در فضای علمی ایجاد کند؛ به‌گونه‌ای که پژوهشگران برخوردار از منابع مالی بیشتر، فرصت و امکانات بهتری برای پیشرفت و رقابت علمی داشته باشند.

در همین راستا، شماری از محققان خواستار حمایت بیشتر دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی از تامین هزینه ابزار‌های هوش مصنوعی شده‌اند و تاکید دارند دسترسی به این فناوری نباید به توان پرداخت هزینه‌های شخصی وابسته باشد.