رقابت‌های لیگ خلیج فارس کیش در رشته‌های مختلف ورزشی

رقابت‌های لیگ خلیج فارس کیش در رشته‌های کاراته، بسکتبال و تکواندو، امروز و فردا ۱۴ و ۱۵ آبان‌ برگزار می‌شود.