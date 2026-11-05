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رقابتهای لیگ خلیج فارس کیش در رشتههای کاراته، بسکتبال و تکواندو، امروز و فردا ۱۴ و ۱۵ آبان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، هفته نخست لیگ کاراته بانوان، امروز از ساعت ۹ صبح در سالن ورزشی کوثر آغاز شد.
هفته نخست لیگ بسکتبال آقایان نیز امروز از ساعت ۲۱ در سالن چندمنظوره المپیک برگزار میشود.
رقابتهای لیگ تکواندو بانوان نیز جمعه ۱۵ آبان، از ساعت ۹ صبح و لیگ تکواندو آقایان از ساعت ۱۶ در سالن ورزشی غدیر برگزار خواهد شد.
هفته ششم لیگ بسکتبال بانوان کیش، فرداجمعه ۱۵ آبان، ساعت ۱۸ در سالن چندمنظوره المپیک برگزار میشود.