رئیس اداره دامپزشکی بویراحمد از بهره‌برداران حوزه دام، طیور، آبزیان و زنبور خواست با انجام اقدامات پیشگیرانه، از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری کنند.

احتمال وقوع سیلاب و ضرورت توجه به ایمنی از سوی دامداران و عشایر

احتمال وقوع سیلاب و ضرورت توجه به ایمنی از سوی دامداران و عشایر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ابراهیم توکل رئیس اداره دامپزشکی بویراحمد با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های شدید و احتمال وقوع سیلاب در استان، صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی کشاورزی بر ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی و ایمنی از سوی دامداران وعشایر تاکید کرد.

توکل افزود: با توجه به پیش‌بینی فعالیت سامانه بارشی از امروز تا یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه، دامداران و بهره‌برداران بخش‌های دام، طیور، آبزیان و زنبورعسل باید توصیه‌های پیشگیرانه را جدی بگیرند.

وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه با بارش‌های شدید، احتمال وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، لغزندگی جاده‌ها، ریزش کوه، آبگرفتگی معابر، مه‌گرفتگی و وزش باد شدید همراه خواهد بود، ادامه داد: این شرایط می‌تواند خسارت‌هایی به واحد‌های دامداری، مرغداری، استخر‌های پرورش آبزیان و زنبورستان‌ها وارد کند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد با تأکید بر ضرورت تأمین آب سالم برای دام‌ها گفت: دامداران از استفاده آب باران برای آشامیدن دام‌ها خودداری کنند و با توجه به احتمال افزایش روان‌آب‌ها و سیلابی شدن رودخانه‌ها، نسبت به پاک‌سازی، تنظیم و کنترل دریچه‌های ورودی و خروجی استخر‌های پرورش آبزیان اقدام کرده و مانع ورود آب گل‌آلود به استخر‌ها شوند.

وی اضافه کرد: دامداران و عشایر باید از چرای دام در مراتع هنگام بارندگی و همچنین عبور از ارتفاعات و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و دام‌های خود را در زمان وقوع بارش به مکان‌های سرپوشیده و ایمن انتقال دهند.

توکل همچنین با اشاره به ضرورت مراقبت از زنبورستان‌ها در شرایط جوی نامساعد تاکید کرد: زنبورداران باید نسبت به عایق‌بندی و محافظت از کندو‌ها در برابر بارندگی و رطوبت اقدام کرده و تغذیه کمکی کلنی‌های زنبورعسل را مورد توجه قرار دهند.