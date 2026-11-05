به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابراعلام مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان، در حادثه زمین خوردن موتورسیکلت در بلوار سلمان فارسی مقابل بیمارستان چمران اصفهان سه واحد عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی به محل اعزام شدند و سه مصدوم مرد این حادثه را به مرکز درمانی کاشانی منتقل کردند.

همچنین در حادثه تصادف کامیون با اتوبوس مسافربری (مبدا تهران مقصد سیرجان) در بامداد در ۳۵ کیلومتری شهرستان نایین از طرف اردستان سه مصدوم شامل یک مرد راننده اتوبوس و دو زن مسافر دچار آسیب جزیی شدند که با امدادرسانی نیرو‌های اورژانس پس از دریافت مراقبت‌های درمانی در محل دریافت کردند و به دلیل رضایت ندادن به مرکز درمانی منتقل نشدند.