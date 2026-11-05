



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بهزاد مریدی در مراسم معارفه مدیر جدید موزه هفت‌تنان با تشریح برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه اظهار کرد: تا اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۶، تمامی سیستم‌های ورودی و خروجی مجموعه به‌صورت کاملاً دیجیتال و هوشمند، با استفاده از بلیت الکترونیک و فناوری‌های نوین، تجهیز می‌شوند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس با تأکید بر ضرورت ایجاد کریدور گردشگری در این محدوده افزود: طبق این طرح، مسیری پیوسته از پارکینگ آغاز می‌شود و موزه‌داران و گردشگران را به ترتیب از موزه هفت‌تنان، ضرابخانه، چهل‌مقام و بقعه شاه‌شجاع عبور می‌دهد تا تجربه‌ای لذت‌بخش و به‌یادماندنی برای بازدیدکنندگان فراهم شود.

مریدی همچنین از مدیر جدید موزه هفت‌تنان خواست با تعامل با گروه‌های گردشگری و بهره‌گیری از نیرو‌های متخصص، این مجموعه را به مرکزی برای برگزاری همایش‌ها و گردهمایی موزه‌داران تبدیل کند.

مریم اسدی‌نیا مدیر موزه هفت‌تنان شیراز نیز در این مراسم بر لزوم تلاش جمعی برای بازگرداندن موزه به جایگاه شایسته و درخور خود تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت وجود برنامه‌های بلندمدت و ساختارمند اظهار کرد: برای تحقق این اهداف و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، به حمایت‌های گسترده مدیرکل و همکاری نزدیک با تمامی بخش‌ها، به‌ویژه همکاری با نیرو‌های انتظامی و نهاد‌های همکار، نیاز مبرم خواهد بود.