به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، طرح پوستر شانزدهمین نمایشگاه قرآن کریم خراسان شمالی اثر «مرتضی قاسمی»، در چهلمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور موفق به کسب رتبه اول بخش پوستر در بخش دانشگاهی و رتبه شایسته تقدیر در بخش سراسری شد.

اثر هنری و گرافیکی پوستر شانزدهمین نمایشگاه قرآن کریم استان که توسط هنرمند ارجمند «مرتضی قاسمی» طراحی شده بود، در رقابت با آثار فاخر ملی در چهلمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور به میزبانی دانشگاه شاهد تهران، درخشش چشمگیری داشت.

این اثر ارزشمند توانست نظر هیئت داوران را جلب کرده و در «بخش دانشگاهی» رتبه اول بخش پوستر را از آن خود کند.

همچنین این اثر در «بخش سراسری جشنواره» نیز در میان تمامی آثار راه یافته به مرحله کشوری، موفق به کسب عنوان شایسته تقدیر گردید.