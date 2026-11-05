به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد طاهر اصفهانی با اشاره به صدور هشدار هواشناسی گفت: در پی پیش‌بینی بارش باران و احتمال بروز آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و وقوع حوادث احتمالی، تمامی نیرو‌های عملیاتی و امدادی جمعیت هلال‌احمر استان تهران در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان تهران افزود: تیم‌های امدادی در شعب و پایگاه‌های امدادونجات استان آمادگی لازم برای حضور سریع در صحنه حوادث احتمالی را دارند و تجهیزات و امکانات مورد نیاز نیز برای ارائه خدمات امدادی پیش‌بینی و آماده‌سازی شده است.

اصفهانی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان، خاطرنشان کرد: از هموطنان درخواست می‌کنیم از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد آب‌گرفتگی خودداری کرده و هشدار‌های صادرشده از سوی مراجع رسمی را جدی بگیرند.

وی با اشاره به اینکه شماره ۱۱۲ ندای امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر به طور شبانه روز آماده دریافت گزارش‌های حوادث است، اضافه کرد: اعضای جمعیت هلال‌احمر استان تهران با تمام ظرفیت عملیاتی و امدادی خود در آماده‌باش قرار دارد، تا در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمات امدادرسانی را در سریع‌ترین زمان ممکن به هم‌وطنان ارائه کند.