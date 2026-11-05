ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین(ع) بویراحمد از اعزام هزار و ۴۰۰ نفر از دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم این شهرستان به مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب کاروان راهیان نور خبر داد.

سرهنگ انوری با اشاره به اعزام نخستین کاروان ۳۰۰ نفره دانش‌آموزان دختر در این شهرستان گفت: این دانش‌آموزان طی سه شبانه‌روز حضور در مناطق عملیاتی استان خوزستان، از یادمان‌های شهدای هویزه، شلمچه، علقمه و معراج شهدای اهواز بازدید و زیارت خواهند کرد.

وی افزود: در این اردو برنامه‌های متنوع فرهنگی، دینی و مذهبی پیش‌بینی شده است و راویان دوران دفاع مقدس نیز با روایتگری، دانش‌آموزان را با واقعیت‌ها و حوادث هشت سال دفاع مقدس آشنا می‌کنند.

انوری هدف از این اردو را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت روحیه خودباوری و افزایش اعتمادبه‌نفس دانش‌آموزان عنوان کرد و گفت: امیدواریم شرکت‌کنندگان بتوانند با بهره‌گیری از این تجربه فرهنگی و معنوی، نقش مؤثری در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به هم‌کلاسی‌های خود داشته باشند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصارالحسین(ع) شهرستان بویراحمد با اشاره به برنامه اعزام دانش‌آموزان پسر گفت: علاوه بر ۷۰۰ دانش‌آموز دختر متوسطه دوم که اعزام آنان در آبان‌ماه انجام می‌شود، ۷۰۰ دانش‌آموز پسر نیز در آذرماه به مناطق عملیاتی جنوب کشور

اعزام خواهند شد.