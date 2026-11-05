بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، ساعت ۹ صبح امروز ۱۴ آبان هوای سه شهر ماهشهر، ملاثانی و هندیجان در وضعیت قرمز آلودگی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام این سامانه در ساعت ۹ صبح امروز، شاخص کیفی هوا در شهر ملاثانی ۱۷۱، هندیجان ۱۵۶ و در بندرماهشهر ۱۵۳ AQI ثبت شده که نشان دهنده کیفیت ناسالم هوا برای همه گروه‌های سنی و وضعیت قرمز آلودگی هواست.

بر اساس این گزارش همچنین این شاخص در شهر‌های بهبهان ۱۰۵، امیدیه، ۱۰۶، هفتکل ۱۰۷، آغاجاری ۱۱۳، شادگان ۱۱۸ و در اهواز ۱۴۹ AQI ثبت شده که نشان دهنده ناسالم بودن هوای این شهر‌ها برای گروه‌های حساس و سطح نارنجی آلودگی هواست.

انتظار می‌رود با ورود سامانه بارشی که از اواخر وقت دیروز وارد استان شده است از آلودگی شهر‌های خوزستان کاسته شود.