جشنواره پخت و عرضه خوراک‌های بومی مازندران با محوریت کدو و انار و با حضور کارآموزان، مربیان و مؤسسان آموزشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای در ساری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سید بهنام مهردل مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای مازندران گفت: جشنواره پخت و عرضه خوراک‌های بومی مازندران با محوریت کدو و انار در ساری برگزار شد.

وی افزود:‌ در این جشنواره، کارآموزان، مربیان و مؤسسان آموزشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای مازندران با تکیه بر دو ماده غذایی بومی کدو و انار، در رقابتی برای پخت و عرضه خوراک‌های محلی استان شرکت کردند.

مهردل گفت: تصمیم گرفتیم کارآموزان، مربیان و مؤسسان آموزشگاه‌ها با دو ماده اصلی در خوراک‌های مازندران، یعنی کدو و انار، در مسابقه‌ای شرکت کنند و داوری نیز بر پایه غذا‌های مازندرانی انجام شود.

وی افزود: این تجربه در چند دوره و با اتکا به تجربه چندساله برگزار شده است و برخی از این خوراک‌ها ظرفیت ثبت ملی و حتی جهانی دارند.