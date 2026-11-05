رئیس مرکز آمار ایران با هشدار درباره پیامک‌های جعلی سرشماری ۱۴۰۵ اعلام کرد: پیامک‌های رسمی مرکز آمار بدون لینک ارسال می‌شوند و شهروندان برای تکمیل اطلاعات باید به سامانه دولت من مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، در برنامه «روی خط خبر» با اشاره به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به روش ثبتی‌مبنا، این شیوه را تجربه‌ای جدید در نظام آماری کشور دانست و گفت: مطالعات این طرح پس از سرشماری سال ۱۳۹۵ آغاز شد و با صدور فرمان رئیس‌جمهور در سال ۱۴۰۳، عملیات اجرایی آن وارد مرحله جدیدی شد.

وی افزود: برخلاف سرشماری‌های گذشته که ابتدا اطلاعات از طریق مراجعه به مردم جمع‌آوری می‌شد، در روش جدید ابتدا داده‌های دستگاه‌های اجرایی دریافت و با یکدیگر تطبیق داده شده است تا اطلاعات مربوط به جمعیت و خانوار استخراج شود.

پیامک به شهروندان برای تکمیل و راستی‌آزمایی اطلاعات

گودرزی با اشاره به آغاز مرحله سوم سرشماری از دوم آبان‌ماه اظهار کرد: در این مرحله برای سه گروه از شهروندان پیامک ارسال شده است؛ گروه نخست افرادی هستند که اطلاعات آنها کامل بوده و پیامک با هدف راستی‌آزمایی داده‌های ثبت‌شده برایشان ارسال شده است. گروه‌های دیگر شامل افرادی هستند که اطلاعات آنها ناقص است یا اطلاعاتشان در سامانه‌های مربوط ثبت نشده است.

رئیس مرکز آمار ایران تأکید کرد: شهروندانی که پیامک دریافت کرده‌اند، حتی اگر اطلاعات خود را قبلاً در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده‌اند، لازم است برای بررسی و راستی‌آزمایی به سامانه رسمی دولت من مراجعه و اطلاعات خود را کنترل یا تکمیل کنند.

وی تصریح کرد: در این سرشماری، اطلاعات از طریق دو سامانه املاک و اسکان و دولت من مورد بررسی قرار می‌گیرد.

هشدار درباره پیامک‌های جعلی؛ پیامک مرکز آمار لینک ندارد

گودرزی برای اطمینان‌بخشی به شهروندان درباره صحت پیامک‌های ارسالی گفت: پیامک‌های اصلی درخواست مراجعه به سامانه دولت من، صرفاً از سرشماره مرکز آمار ایران ارسال می‌شود و هیچ‌گونه لینکی در متن این پیامک‌ها وجود ندارد.

وی افزود: شهروندان نباید به لینک‌های ارسالی از شماره‌ها یا منابع دیگر اعتماد کنند. حتی در اطلاع‌رسانی‌هایی که از طریق پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود، هیچ لینکی برای مراجعه به سامانه ارسال نخواهد شد.

رئیس مرکز آمار ایران درباره مراجعه حضوری مأموران نیز گفت: مأموران سرشماری با جلیقه و کارت شناسایی مشخص به خانوار‌ها مراجعه می‌کنند و شهروندان می‌توانند برای اطمینان از هویت مأموران، از شماره‌های اعلام‌شده در استان‌ها استفاده کنند.

مراجعه میدانی به یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار در سراسر کشور

وی با بیان اینکه در مرحله جدید نیازی به مراجعه به تمام خانوار‌های کشور نیست، اظهار کرد: پس از استخراج اطلاعات جمعیت و توزیع آن در کشور از طریق سامانه‌های اداری، اکنون باید ویژگی‌های جمعیتی و مسکن با دقت بیشتری بررسی شود.

گودرزی ادامه داد: در این مرحله اطلاعاتی درباره موضوعاتی مانند نرخ بیکاری، توزیع سنی جمعیت، وضعیت بافت‌های فرسوده و مصرف انرژی جمع‌آوری می‌شود که در مجموع حدود ۵۸ قلم اطلاعات را شامل می‌شود.

به گفته وی، بر اساس روش‌های آماری، حدود یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار برای جمع‌آوری این اطلاعات انتخاب شده‌اند و مأموران مرکز آمار در شهرها، روستاها، آبادی‌ها و حتی مناطق صعب‌العبور کشور به این خانوار‌ها مراجعه می‌کنند.

سرشماری جدید با دقت بیشتر و اعلام سریع‌تر نتایج

رئیس مرکز آمار ایران در پاسخ به پرسشی درباره میزان دقت سرشماری ثبتی‌مبنا گفت: این روش برای نخستین بار در کشور اجرا می‌شود و در سال‌های آینده نیز باید تداوم پیدا کند، اما به‌طور معمول از دقت بالاتری برخوردار است.

وی افزود: در سرشماری‌های گذشته مبنا بیشتر خوداظهاری افراد بود، اما در روش جدید اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های اداری مبنای اصلی کار قرار گرفته و همین موضوع می‌تواند کیفیت داده‌ها را افزایش دهد.

گودرزی همچنین سرعت بیشتر در انتشار نتایج را از دیگر مزایای این روش برشمرد و گفت: با توجه به دسترسی به داده‌های سامانه‌ای، پیش‌بینی می‌شود نتایج سرشماری نسبت به دوره‌های گذشته در زمان کوتاه‌تری اعلام شود؛ البته اولویت اصلی مرکز آمار، تکمیل و اطمینان از صحت اطلاعات است.

تنها آمار اعلامی مرکز آمار ایران معتبر است

رئیس مرکز آمار ایران در واکنش به انتشار برخی آمار‌های منتسب به نتایج سرشماری ۱۴۰۵ از سوی افراد یا نهاد‌های مختلف تأکید کرد: تنها آماری مورد تأیید است که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عملیات بررسی داده‌های دستگاه‌های اجرایی و جمع‌آوری اطلاعات میدانی همچنان ادامه دارد و نتایج نهایی پس از تکمیل مراحل سرشماری و اطمینان از صحت اطلاعات منتشر خواهد شد.