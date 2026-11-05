به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه برداشت زغفران از مزارع استان درجریان است، گفت: با افزایش وسعت زیر کشت این محصول در استان به بیش از ۲ هزار هکتار، انتظار می‌رود، بیش از ۱۱ تن زعفران از مزارع اصفهان تا پایان آبان برداشت شود.

احمد رضا رییس زاده با بیان اینکه این میزان وسعت زیر کشت در مقایسه با سال گذشته، نشان‌دهنده رشد تولید به ۱ تن است، ادامه داد: تیران و کرون، نطنز، نجف آباد، کاشان و اردستان از جمله شهرستان‌های برتر استان در کشت زعفران هستند.

وی گفت: اصفهان بعد از استان‌های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی، رتبه چهارم بیشترین سطح زیر کشت زعفران در کشور را دارد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود:متوسط عملکرد برداشت این محصول در استان حدود ۶ کیلوگرم در هر هکتار ثبت شده، در حالی که میانگین عملکرد کشوری حدود ۳.۵ کیلوگرم در هکتار است.

رییس زاده ادامه داد: یکی از دستاورد‌های استراتژیک استان، تشکیل و تکمیل زنجیره ارزش زعفران است، با راه‌اندازی کارگاه‌های خرید و بسته‌بندی و پیاده‌سازی طرح کشت قراردادی به‌شکل مکانیزه، فرآیند تولید از مرحله کشت تا رسیدن به بازار ساماندهی شده است.

وی گفت: این اقدامات علاوه بر حمایت از معیشت زعفران‌کاران، بستری برای توسعه صادرات و ارزش‌آفرینی اقتصادی در بخش کشاورزی استان فراهم آورده است.

استان اصفهان با دارا بودن ۵۶۸ هزار هکتار اراضی با قابلیت کشاورزی معادل پنج درصد از مساحت استان و سه درصد از اراضی کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده و با دارا بودن شرایط متنوع آب و هوایی، استعداد تولید انواع محصولات کشاورزی را دارد به گونه‌ای که در مناطق گرم و خشک استان خرما، انار و پسته و در مناطق سرد و کوهستانی استان بادام و گردو و در مناطق معتدل و معتدل سرد انواع محصولات دانه دار و هسته دار کشت می‌شود.