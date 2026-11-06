به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان بویین میاندشت در خصوص خرید، فروش و استفاده غیرمجاز از تجهیزات فلزیاب هشدار داد و گفت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و تشدید نظارت بر محور‌های مواصلاتی این شهرستان، مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی شهید سالاری هنگام کنترل خودرو‌های عبوری، موفق به کشف دو دستگاه فلزیاب شدند.

سرهنگ احمد سپهوند افزود: مأموران پس از بررسی و انجام اقدامات قانونی، دو دستگاه فلزیاب را که به‌صورت غیرمجاز حمل می‌شد، کشف و توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویین میاندشت گفت: در این عملیات پرونده قضایی تشکیل و اقدامات قانونی در دستور کار قرار گرفته است.

سرهنگ احمد سپهوند با تأکید بر اینکه مقابله با قاچاق تجهیزات غیرمجاز از اولویت‌های پلیس در صیانت از امنیت اقتصادی و حفظ سرمایه‌های ملی است، تاکید کرد: حمل، خریدوفروش و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب بدون رعایت ضوابط و مجوز‌های قانونی می‌تواند زمینه‌ساز تخلفات و آسیب به آثار تاریخی و میراث فرهنگی کشور شود.

وی در ادامه به شهروندان هشدار داد: افراد سودجو ممکن است با تبلیغات فریبنده، فروش تجهیزات بدون مجوز یا وعده کسب درآمد‌های کلان، شهروندان را به خرید و استفاده از این دستگاه‌ها ترغیب کنند؛ ازاین‌رو ضروری است مردم پیش از هرگونه خرید یا معامله، از اصالت کالا و قانونی بودن فعالیت فروشنده اطمینان حاصل کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویین‌وم‌یاندشت همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک در زمینه حمل، نگهداری یا خریدوفروش غیرمجاز تجهیزات فلزیاب، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.