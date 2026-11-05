مانور عملیاتی پدافند غیرعامل در پل کلاک، مرز شهرستان‌های گلوگاه و بهشهر، با هدف حفظ تردد و جابه‌جایی کالا و خدمات در صورت آسیب به پل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مانور عملیاتی پدافند غیرعامل با سناریوی آسیب به پل کلاک در مرز شهرستان‌های گلوگاه و بهشهر برگزار شد؛ در این مانور، ایجاد مسیر جایگزین برای تداوم تردد و جابه‌جایی کالا و خدمات تمرین شد.

محمدنژاد مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران گفت: در این مانور تمرین کردیم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مسیر کنارگذر یکی از پل‌های واقع در محور شریانی استان را ایجاد و بازگشایی کنیم.

وی افزود: در این تمرین، با فرض آسیب دیدن پل، مسیر جایگزین در حدود ۳۵ دقیقه آماده شد تا تردد به‌صورت ایمن از کنارگذر انجام شود و اختلالی در ترافیک جاده‌ای، به‌ویژه در کریدور شرق به غرب استان، ایجاد نشود.

رسولی‌آسیابی مدیرکل پدافند غیرعامل مازندران نیز گفت: این مانور به‌صورت کاملاً عملیاتی و نزدیک به شرایط واقعی طراحی و سناریونویسی شده است.

وی افزود: با توجه به تهدید‌های پیش‌روی کشور و تجربه جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، منطقه پل کلاک در مرز شهرستان‌های گلوگاه و بهشهر برای اجرای مانور انتخاب شد.

مدیرکل پدافند غیرعامل مازندران گفت: در سناریوی این مانور، پل هدف تهاجم دشمن فرض شده و مسیر پدافندی در کنار آن برای تداوم عبورومرور و جابه‌جایی کالا و خدمات در نظر گرفته شده است.