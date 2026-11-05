۴۰ حلقه چاه آب و فاضلاب گلپایگان به کنتور حجمی هوشمند آب مجهز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منابع آب شهرستان گلپایگان گفت: در راستای ارتقای سطح نظارت و کنترل دقیق چاه‌های آب و فاضلاب، ۴۰ حلقه چاه این شهرستان به کنتور حجمی هوشمند آب تجهیز شد.

بهمن نکوئی افزود: این اقدام با هدف پایش لحظه‌ای میزان برداشت و مدیریت بهینه مصرف برق و افت سطح آب‌های زیرزمینی گام مهمی در جهت هوشمندسازی شبکه و ارتقای بهره‌وری منابع آب محسوب می‌شود.

کنتور‌های هوشمند می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت مصرف داشته باشد، به طوری که در برخی مشترکان تا ۳۰ درصد کاهش مصرف آب ثبت شده است.