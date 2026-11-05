مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی از برنامه‌ریزی برای ساماندهی خرید سیب صنعتی و درجه چهار در شهرستان مراغه و سایر شهرستان‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،فرامرز افشانی در حاشیه بازدید از مراکز خرید و واحد‌های فرآوری سیب و سردخانه‌های شهرستان مراغه که با حضور اکبر منیری مدیر تعاونی روستایی آذربایجان شرقی و با هدف هماهنگی خرید سیب صنعتی و ایجاد مراکز خرید صورت پذیرفته شده بود در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد:در راستای حمایت از باغداران، ساماندهی بازار سیب صنعتی و جلوگیری از انباشت محصول در حاشیه جاده‌ها، به همراه مدیر تعاون روستایی استان، با حضور در شهرستان مراغه ضمن برگزاری نشست‌های هماهنگی از واحد‌های فرآوری سیب، تولید پوره و کنسانتره و سردخانه‌های منطقه بازدید کردیم.

وی افزود:در جریان این بازدید‌ها و هماهنگی‌های صورت‌ گرفته مقرر شد سیب درجه چهار و صنعتی باغداران از دو مسیر خریداری و جمع‌آوری شود به‌ طوری‌ که مدیریت تعاون روستایی استان این محصول را به‌ صورت بسته‌بندی در کیسه‌های توری و با قیمت هر کیلوگرم ۱۷ هزار تومان خریداری کند.

افشانی ادامه داد:همچنین تعدادی از واحد‌های تولید پوره و کنسانتره سیب نیز آمادگی خود را برای خرید سیب صنعتی به‌ صورت فله و بدون محدودیت در میزان خرید با قیمت هر کیلوگرم ۱۵ هزار تومان اعلام کرده‌اند.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با تاکید بر ضرورت تسریع در جمع‌آوری محصول از باغ‌ها و ساماندهی فرآیند خرید تصریح کرد: هدف از این اقدامات ایجاد مسیر‌های مطمئن برای عرضه سیب صنعتی، کاهش دغدغه باغداران، جلوگیری از ضایعات محصول و ممانعت از انباشت سیب در حاشیه جاده‌ها و معابر عمومی است.

وی خاطرنشان کرد: هماهنگی میان بخش تعاون روستایی و صنایع تبدیلی و غذایی می‌تواند نقش موثری در استفاده از ظرفیت واحد‌های فرآوری، جذب سیب صنعتی و جلوگیری از هدررفت محصول داشته باشد و تلاش ما بر این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود شرایط مناسب‌تری برای باغداران منطقه فراهم شود.