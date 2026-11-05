به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی استاندار در آیین افتتاح مسابقات ورزشی محله‌محور در شهر یاسوج، ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران و عوامل اجرایی این برنامه گفت: خوشحالیم که امروز شاهد افتتاح این مسابقات با حضور ۲۰ تیم از محلات مختلف شهرستان بویراحمد هستیم و این برنامه آغاز حرکتی است که قرار است در سایر شهرستان‌های استان نیز گسترش پیدا کند.

رحمانی با اشاره به اهمیت مدیریت محله‌محور افزود: فلسفه مدیریت محله‌محور به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر شهید بازمی‌گردد که یکی از محور‌های اساسی آن، مردم‌محوری و واگذاری امور به مردم است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه دولت وفاق ملی و شخص رئیس‌جمهور نیز بر مشارکت مردم در اداره امور تأکید دارند، اضافه کرد: یکی از محور‌های ثابت تأکیدات رئیس‌جمهور در نشست‌های استانداران این است که باید امور را تا حد امکان به مردم واگذار کنیم و از ظرفیت‌های مردمی برای پیشبرد برنامه‌ها بهره ببریم.

رحمانی ادامه داد: در گذشته دستگاه‌های اجرایی مختلف از جمله سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی، بهزیستی، کمیته امداد و سایر مجموعه‌ها هرکدام به‌صورت جداگانه در محلات فعالیت‌هایی انجام می‌دادند، اما در برخی موارد این اقدامات به دلیل نبود هماهنگی، به‌صورت موازی انجام می‌شد و در برخی مناطق نیز بخشی از ظرفیت‌ها مغفول می‌ماند.

وی ادامه داد: رویکرد مدیریت محله‌محور این است که همه ظرفیت‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در قالب شورا‌های پیشرفت محلات و با محوریت مساجد تجمیع شود تا نمایندگان دستگاه‌ها، امام جماعت، شوراها، دهیاران و سایر مسئولان مرتبط با مشارکت مردم، مسائل و مشکلات محلات را شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کنند.

رحمانی با اشاره به یک نمونه موفق از فعالیت شورا‌های پیشرفت محلات گفت: در بازدیدی که حدود دو هفته پیش از برخی محلات داشتیم، یکی از شورا‌های پیشرفت محله توانسته بود طی یک سال بیش از ۱۰۲ مسئله و مشکل محلی را شناسایی، دسته‌بندی و برای رفع آنها اقدام کند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت و اثربخشی این رویکرد است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه دامنه فعالیت شورا‌های پیشرفت محلات محدود به یک حوزه خاص نیست، اظهار کرد: این شورا‌ها می‌توانند در حوزه‌های فرهنگی، معیشتی، مدیریت مصرف انرژی، آب و برق و همچنین توسعه فعالیت‌های ورزشی نقش‌آفرینی کنند.

وی توسعه ورزش محله‌محور را یکی از کارکرد‌های مهم این طرح دانست و افزود: خوشحالیم که امروز یکی از جلوه‌های عملی مدیریت محله‌محور را در عرصه ورزش شاهد هستیم و بخش مهمی از سازماندهی این برنامه با تلاش اعضای شورا‌های پیشرفت محلات و مجموعه امور اجتماعی و فرهنگی انجام شده است.

رحمانی ضمن قدردانی از ورزشکاران، برگزارکنندگان و حامیان این مسابقات تأکید کرد: امیدواریم این حرکت در تمامی شهرستان‌های استان استمرار پیدا کند و آثار و برکات آن در توسعه ورزش محلات نمایان شود.

وی حضور گروه‌های سنی مختلف در تیم‌های شرکت‌کننده را از ویژگی‌های ارزشمند این رقابت‌ها برشمرد و گفت: حضور پیشکسوتان در کنار جوانان و نوجوانان، علاوه بر ایجاد فرصت‌های ورزشی، زمینه انتقال تجربه، تعامل اجتماعی، دوستی و برادری را فراهم می‌کند.