پاسخ رهبر انقلاب به نامه علیرضا بخشی، دانش‌آموز ۱۰ ساله تهرانی، در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشته است؛ نامه‌ای ساده و صمیمانه که برای بسیاری، یادآور آرزوی دیداری است که همچنان در دلشان باقی مانده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گاهی یک نامه کوتاه، فراتر از چند سطر نوشته، حرف‌های ناگفته بسیاری را زنده می‌کند. پاسخ رهبر انقلاب به نامه یک دانش‌آموز ده‌ ساله، علاوه بر بازتاب در فضای مجازی، بهانه‌ای شد تا کاربران از آرزوی دیداری بگویند که سال‌هاست در دل دارند. روایتی از یک نامه، یک دوستی و آرزویی مشترک.

(گزارش فاطمه استادی)





