کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان استان قسمتی ابری، در برخی نقاط شرقی، مرکزی و تنگه هرمز، بعدازظهر در ارتفاعات و نقاطی از شمال و غرب استان، افزایش ابر و رگبار باران و رعد و برق، تند باد لحظه‌ای و تگرگ پیش بینی می‌شود.

افزایش ابر ، رگبار باران و رعد و برق در ارتفاعات و مناطق غربی هرمزگان، ۱۴ آبان

افزایش ابر ، رگبار باران و رعد و برق در ارتفاعات و مناطق غربی هرمزگان، ۱۴ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور با اشاره به پیش بینی ناپایداری جوی و دریایی در استان، گفت: وقوع بارش نسبتا شدید به صورت نقطه‌ای و سیلابی شدن مسیل‌ها و نیز در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد وقوع تندباد و گردوخاک و کاهش کیفیت هوا محتمل خواهد بود.

او با توصیه به خودداری از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی، خاطرنشان کرد: در محدوده دریای عمان افزایش باد جنوب شرقی پیش بینی و سبب تلاطم دریا خواهد شد و افزایش ابر و احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای و متلاطم شدن موقتی دریا بویژه در مناطق شمالی تنگه هرمز مورد انتظار است.

سی سی پور گفت: توصیه می‌شود تدابیر لازم در بنادر استان برای تردد ایمن شناور‌ها انجام شود.

او افزود: از لحاظ دمایی در این مدت نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود.