معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از برنامه‌ریزی برای تجهیز ۴۴ حلقه چاه کشاورزی شهرستان خاتم به سامانه‌های تولید برق خورشیدی تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طاقه‌باف با اشاره به اجرای مصوبه هیئت دولت برای توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در بخش کشاورزی گفت: تاکنون ۲۲۱ حلقه چاه کشاورزی در استان یزد به پنل‌های خورشیدی مجهز شده و عملیات اجرایی تجهیز ۶۵ حلقه چاه دیگر نیز در حال اجرا است.

وی افزود: با اجرای این طرح، ظرفیت برق خودتأمینی ایجادشده در چاه‌های کشاورزی استان یزد به حدود ۱۲.۵ مگاوات رسیده است و با تکمیل طرح‌های در دست اجرا، این ظرفیت به حدود ۱۵ مگاوات افزایش خواهد یافت.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به جایگاه شهرستان خاتم در تولید محصولات باغی و کشاورزی استان اظهار کرد: این شهرستان با برخورداری از بیش از ۲۹۳ حلقه چاه کشاورزی، یکی از مناطق مهم در اجرای طرح توسعه انرژی خورشیدی در بخش کشاورزی است.

طاقه‌باف ادامه داد: تاکنون بیش از ۸ حلقه چاه کشاورزی در شهرستان خاتم به پنل‌های خورشیدی مجهز شده‌اند و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تجهیز ۴۴ حلقه چاه کشاورزی دیگر تا پایان سال ۱۴۰۵ در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه مسئولیت پیگیری و اجرای این طرح در شهرستان به مدیریت جهاد کشاورزی خاتم واگذار شده است، افزود: با پیگیری فرماندار و مشارکت کشاورزان، توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در چاه‌های کشاورزی این شهرستان دنبال می‌شود.

طاقه‌باف با اشاره به مزایای اجرای این طرح تصریح کرد: تأمین بخشی از برق موردنیاز چاه‌های کشاورزی از طریق انرژی خورشیدی، علاوه بر کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق، به مدیریت مصرف انرژی و پایداری فعالیت‌های تولیدی در بخش کشاورزی کمک می‌کند.