به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی با صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۲۲، از تشدید فعالیت سامانه بارشی، وقوع رگبار باران و رعدوبرق، وزش باد گاهی شدید و کاهش محسوس دما در مناطق مختلف استان خبر داد.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی، فعالیت این سامانه بارشی از روز پنجشنبه ۱۴ آبان آغاز می‌شود و تا روز یکشنبه ۱۷ آبان ادامه خواهد داشت.

همچنین افت محسوس دما از اوایل هفته آینده آغاز می‌شود و تا اواسط هفته ادامه خواهد داشت.

بر اساس این هشدار، تمامی مناطق استان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند و احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها، مه‌گرفتگی، کاهش دید، لغزندگی جاده‌ها و آسیب به سازه‌های سبک وجود دارد. همچنین با کاهش دما، احتمال یخ‌زدگی نیز پیش‌بینی شده است.

اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی از دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران خواسته است آمادگی لازم را داشته باشند و به شهروندان نیز توصیه کرده است از تردد در حاشیه رودخانه‌ها، فعالیت‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی و سفر‌های غیرضروری خودداری کنند.

احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای، آمادگی دستگاه‌های امدادی برای بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها و مدیریت مصرف حامل‌های انرژی از دیگر توصیه‌های هواشناسی در پی فعالیت این سامانه است.