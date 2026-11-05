به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، کارشناس هواشناسی استان گفت: بازفت و سرخون با ۲۴ درجه سانتی گراد گرم‌ترین ایستگاه استان است.

قطره افزود: از اواخر امروز تا اواسط هفته آینده سطح استان در دامنه سامانه بارشی فعال قرار می‌گیرد که به تناوب، بارش شدید باران، گاهی همراه با رعد و برق، در برخی نقاط مه، احتمال بارش برف در ارتفاعات، وزش باد به نسبت شدید تا شدید موقت، خیزش گرد و خاک و گرد و غبار انتقالی پیش بینی می‌شود.