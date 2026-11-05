معاون وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نشست تخصصی با معاونان صنایع‌دستی استان‌ها، با تبیین ضرورت گذار از مدیریت سنتی به روش های مشارکتی و بازاریابی نوین، ضرب‌الاجلی را برای تحقق اهداف جذب اعتبارات و ساماندهی ساختارهای صنفی تا پایان آبان‌ تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ برزین ضرغامی در نشست تخصصی با معاونان صنایع‌دستی استان‌ها، با تأکید بر ضرورت استقرار نظام گزارش‌دهی مستند و نظام‌مند، خواستار تسریع در تحقق اهداف عملیاتی شد.

وی با اشاره به اینکه گزارش‌های هفتگی، ابزار اصلی رصد پیشرفت اقدامات در استان‌هاست، تصریح کرد که وزارتخانه در حال بررسی دقیق عملکرد هر استان است تا نقاط ضعف را شناسایی و برطرف نماید.

ضرغامی با هشدار نسبت به فرصت محدود باقی‌مانده تا پایان ماه جاری، اعلام کرد که پایان آبان‌ماه به عنوان ضرب‌الاجلی برای اثبات توانمندی استان‌ها در جذب ۷۵ درصدی تسهیلات در نظر گرفته شده است. وی در این راستا تصریح نمود: «بهینه‌سازی منابع مالی، اولویت اصلی ماست. در صورتی که استان‌ها نتوانند ظرفیت جذب خود را به اثبات برسانند، جهت جلوگیری از اتلاف منابع، اعتبارات مذکور بازتوزیع شده و به حوزه گردشگری تخصیص یافته یا به خزانه دولت بازگردانده خواهد شد.» وی همچنین با اشاره به اهمیت تشکل‌ها به عنوان بازوان اجرایی، خواستار سامان‌دهی سریع و ساختارمند این حوزه در استان‌هایی شد که عملکردی پایین‌تر از حد انتظار داشته‌اند و این موضوع را یکی از محورهای استراتژیک سال جاری دانست.

در ادامه، فرزاد اوجانی، مدیرکل بازاریابی و تجاری‌سازی، با تحلیل چالش‌های تعاملی میان وزارتخانه و بانک مرکزی، بر ضرورت مدیریت فعالانه ظرفیت‌های موجود در سامانه و تقویت جریان پرونده‌های ارسالی به بانک‌ها تأکید کرد. اوجانی خاطرنشان کرد که برای مقابله با احتمال ریزش اعتبارات و تضمین جریان پرداخت‌ها، استان‌ها باید با شناسایی متقاضیان واجد شرایط و تکمیل پرونده‌های آنان، ظرفیت بیشتری برای جذب تسهیلات در سامانه ایجاد کنند. وی همچنین بر تلاش وزارتخانه برای اصلاح رفتار بانک‌ها در ابلاغ ۱۰۰ درصدی اعتبارها جهت تسهیل فرآیندی جذب منابع در استان‌ها تأکید نمود.

محمد حسین عسگرپور، مدیر تسهیلات و منابع وزارت میراث نیز، از رفع اختلال سامانه‌ای مرتبط با بانک ملت خبر داد و بر ضرورت گزارش‌دهی فوری درباره تکمیل بازارچه‌های دائمی در ۱۲ استان (از جمله خراسان رضوی، فارس و کرمانشاه) تأکید کرد و افزود این مراکز باید تا پایان سال به بهره‌برداری برسند. وی همچنین از پیشرفت طرح حضور صنایع‌دستی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای «رفاه»، «اتکا» و «شهروند» خبر داد و از استان‌ها خواست تا با شناسایی و معرفی «زنجیره ارزش و پشتیبان‌های واقعی»، بستری پایدار برای عرضه محصولات هنرمندان در این مراکز ایجاد کنند.

در بخش پایش و نظارت، فریبا رحمانپور مشاور معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، با ارائه گزارش‌های سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور، اعلام کرد که درصد تحقق کلی در این سامانه تاکنون ۱۰/۸ درصد بوده است. وی با اشاره به اینکه از مجموع پرونده‌های ثبت شده، ۲۹۴۵ مورد پرداخت شده و حدود ۷۰ درصد از این پرداختی‌ها متعلق به حوزه صنایع‌دستی بوده است، بر لزوم گزارش‌دهی دقیق استان‌ها تأکید کرد.

او همچنین تفاوت توزیع منابع استانی و ملی را بررسی کرد و اشاره کرد که تنها سه استان تهران، بوشهر و گیلان توانسته‌اند بخشی از منابع ملی خود را دریافت کنند.

در پایان، فرزاد رشیدی، مشاور معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، با تأکید بر ضرورت گذار از مدیریت دولتی به مدیریت مشارکتی، تشکل‌ها را ابزاری مؤثر برای ایجاد «صدای جمعی» هنرمندان در مذاکره برای تأمین مواد اولیه دانست و بر ضرورت انتخاب هوشمندانه اعضای هیئت مؤسس با توجه به زنجیره ارزش صنایع‌دستی تأکید نمود.