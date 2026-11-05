به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، در جمع مردم همدان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت گفت: دشمن به دنبال ایجاد تفرقه است و نباید اجازه داد اختلاف‌ها به انسجام ملی آسیب بزند.

او همچنین تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را برای حفظ همبستگی ضروری دانست.

قرارهای شبانه مردم همدان، پس از بیش از هشت ماه، همچنان با حضور مردم ادامه دارد.