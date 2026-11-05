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امروز همزمان با سراسر کشور آزمون سراسری پذیرش متقاضیان پروانه کار آموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری در شهرکرد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس کانون وکلای دادگستری استان گفت: در این آزموم هزار و ۳۲۲ نفر شرکت کردند که ۶۳۴ نفر آقا و ۶۸۸ نفر خانم هستند.
محمدی افزود: پذیرفته شدگان در این آزمون در کمیسیون صلاحیت و احراز هویت عمومی شرکت میکنند.
وی گفت: بعد از این مرحله پذیر فته شدگان دوره ۱۵ ماهه وکالت را گذرانده و سپس پروانه وکالت دریافت میکنند.