به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس کانون وکلای دادگستری استان گفت: در این آزموم هزار و ۳۲۲ نفر شرکت کردند که ۶۳۴ نفر آقا و ۶۸۸ نفر خانم هستند.

محمدی افزود: پذیرفته شدگان در این آزمون در کمیسیون صلاحیت و احراز هویت عمومی شرکت می‌کنند.

وی گفت: بعد از این مرحله پذیر فته شدگان دوره ۱۵ ماهه وکالت را گذرانده و سپس پروانه وکالت دریافت می‌کنند.