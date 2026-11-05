در هفته سوم لیگ برتر بسکتبال کاله مازندران امروز میزبان نفت و گاز گچساران است، رعد پدافند بابل نیز در کرج به مصاف مهگل البرز می‌رود.

کاله و رعد در هفته سوم لیگ برتر بسکتبال به میدان می‌روند / کاله به دنبال صدرنشینی، رعد در اندیشه جبران

کاله و رعد در هفته سوم لیگ برتر بسکتبال به میدان می‌روند / کاله به دنبال صدرنشینی، رعد در اندیشه جبران

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هفته سوم مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور امروز پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه با برگزاری دیدار‌های مختلف پیگیری می‌شود و دو نماینده استان مازندران در این هفته به میدان می‌روند.

تیم بسکتبال کاله مازندران که در دو هفته نخست عملکرد خوبی داشته و با ۴ امتیاز در رده دوم جدول رده‌بندی قرار دارد، از ساعت ۱۷ عصر امروز در سالن ورزشی پیامبر اعظم شهرستان آمل میزبان تیم نفت و گاز گچساران خواهد بود. شاگردان صالح مخدومی در این دیدار خانگی به دنبال استفاده از حمایت هواداران آمل برای کسب سومین پیروزی و بازگشت به صدر جدول هستند.

کاله در هفته نخست موفق شد پاس کردستان را با نتیجه ۱۰۵ بر ۷۷ شکست دهد و در هفته دوم نیز در تهران با نتیجه ۸۰ بر ۷۷ از سد استقلال تهران گذشت تا یکی از مدعیان اصلی فصل باشد.

در سوی مقابل، تیم نفت و گاز گچساران با ۲ امتیاز در رده یازدهم جدول قرار دارد و در این دیدار خارج از خانه کار دشواری در پیش دارد. گچسارانی‌ها در هفته دوم موفق شدند نفت آبادان را با نتیجه ۸۴ بر ۸۱ شکست دهند و با روحیه‌ای بالا به آمل سفر کرده‌اند.

رعد پدافند بابل - مهگل البرز

در دیگر دیدار نمایندگان استان، تیم رعد پدافند بابل که با ۲ امتیاز در رده دهم جدول جای گرفته است، امروز از ساعت ۱۶ در شهر کرج به مصاف تیم مهگل البرز می‌رود. شاگردان جمال سیفی در این بازی خارج از خانه به دنبال جبران نتایج هفته‌های گذشته و کسب نخستین پیروزی خود در لیگ برتر هستند.

رعد در هفته اول با نتیجه ۱۰۲ بر ۸۳ مقابل شهرداری گرگان شکست خورد و در هفته دوم نیز در خانه با نتیجه نزدیک ۷۹ بر ۷۶ مغلوب مس رفسنجان شد.

تیم مهگل البرز نیز با ۲ امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار دارد و در هفته دوم با نتیجه ۹۲ بر ۸۵ مقابل طبیعت اسلامشهر شکست خورده است. این تیم برای فرار از قعر جدول، انگیزه بالایی برای پیروزی در خانه دارد.