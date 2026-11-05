به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال‌احمر شهرستان فیروزآباد، گفت: در راستای اجرای طرح حمایت ماندگار، مردم پرشور و نوعدوست این شهرستان و داوطلبان این شعبه با حضور در محل حسینیه متوسلین به حضرت‌زهرا سلام الله علیها در این امر خداپسندانه شرکت کردند.

سید سجاد فالی افزود: در این اهدای خون مردم شهرستان فیروزآباد ۷۱ واحد خون سالم به بیماران نیازمند به خون اهدا کردند.

او در پایان گفت: مشارکت در اهدای خون، نمادی از همبستگی اجتماعی و ایفای نقش موثر در سلامت جامعه است، اقدامی ساده، اما حیاتی که مهر و انسانیت را در بستر خدمت داوطلبانه به نمایش می‌گذارد.