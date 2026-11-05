به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تلسکوپ فضایی سوئیفت روز چهارم نوامبر و ۲۲ سال پس از پرتابش، بدون کنترل به زمین سقوط کرد، اما این سقوط تنها سه ماه پس از آن رخ داد که یک فضاپیمای خصوصی تلاش کرد آن را برای افزایش طول عمرش به مداری بالاتر ببرد.

به گفته «جاناتان مک‌داول» (Jonathan McDowell) اخترفیزیکدان و ردیاب ماهواره، این رصدخانه ۱۴۵۰ کیلوگرمی ساعت ۷:۳۹ صبح به وقت منطقه زمانی شرقی بر فراز شمال سوماترا دوباره وارد جو زمین شد. سقوط احتمالاً تأثیر زیادی نداشته است، زیرا مقامات ناسا از قبل پیش‌بینی کرده بودند بیشتر قطعات سوئیفت که به اندازه یک مینی‌بوس بودند، هنگام سقوط خواهند سوخت و احتمال آسیب رساندن قطعات باقی‌مانده به ساکنان زمین را تنها یک در ۲۱۰۰ اعلام کردند.

سوئیفت که رسماً با نام «کاوشگر انفجار پرتو گاما سوئیفت» (Swift Gamma-Ray Burst Explorer) شناخته می‌شود، در نوامبر ۲۰۰۴ در یک ماموریت دو ساله برای بررسی انفجار‌های پرتو گاما - قدرتمندترین انفجار‌ها در کیهان - به مدار زمین پرتاب شد.

سویفت فقط انفجار‌های پرتو گاما را رصد نکرد. این تلسکوپ انواع دیگری از اجرام و پدیده‌های کیهانی، از انفجار‌های ابرنواختری دوردست و سیاه‌چاله‌های تغذیه‌کننده گرفته تا سیارک‌ها و دنباله‌دار‌ها در منظومه شمسی را نیز مورد بررسی قرار داد.

سوئیفت بسیار مولد بود و بیش از ۲۰۰۰ انفجار پرتو گاما و ۱۴۰۰ ابرنواختر را در طول عمر علمی طولانی خود بررسی کرد، اما اگر یک ماموریت نجات چشمگیر انجام می‌شد، می‌توانست داده‌های بیشتری را جمع‌آوری کند.