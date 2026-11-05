رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد از پیشرفت ۵۰ درصدی عملیات میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در شهرستان میبد خبر داد و از شهروندانی که پیامک مرکز آمار ایران را دریافت کرده‌اند، خواست با ثبت اطلاعات خود در سامانه «دولت من» در تکمیل این طرح ملی مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مجید دهقانی‌زاده در جریان بازدید از روند اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان میبد، با قدردانی از تلاش مأموران آمارگیر و همکاری مردم گفت: عملیات سرشماری طبق برنامه زمان‌بندی در حال اجراست و تاکنون حدود نیمی از فعالیت‌های میدانی در این شهرستان انجام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه شهروندان افزود: همکاری مردم با مأموران آمارگیر هنگام مراجعه به منازل، نقش مهمی در جمع‌آوری دقیق و باکیفیت اطلاعات و تکمیل موفق این طرح ملی دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد همچنین با اطمینان‌بخشی درباره محرمانه بودن اطلاعات اظهار کرد: داده‌های ثبت‌شده کاملاً محرمانه است و صرفاً در اختیار مرکز آمار ایران قرار می‌گیرد و برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

دهقانی‌زاده از شهروندانی که پیامک مرکز آمار ایران را دریافت کرده‌اند نیز خواست با مراجعه به سامانه «دولت من»، اطلاعات خود را ثبت کنند تا جمعیت واقعی ساکن در شهرستان به‌درستی در آمار رسمی لحاظ شود و میبد بتواند از ظرفیت‌ها و اعتبارات متناسب با جمعیت خود بهره‌مند شود.

وی با اشاره به ادامه اجرای سرشماری تا پایان آبان‌ماه تأکید کرد: ثبت هرچه سریع‌تر اطلاعات، فرصت بیشتری برای بررسی، رفع نواقص احتمالی و تکمیل دقیق فرایند سرشماری فراهم می‌کند.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در میبد همچنان ادامه دارد و مشارکت به‌موقع شهروندان، گامی مؤثر در ثبت دقیق جمعیت و برنامه‌ریزی بهتر برای آینده این شهرستان است.