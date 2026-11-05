به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست شعبه جمعیت هلال‌احمر شهرستان رستم گفت: گزارشی مبنی‌بر تصادف دو خودرو سواری سمند در کیلومتر ۱۵محور بابامیدان _گچساران به هلال‌احمر اعلام شد.

میثم داودی افزود: بلافاصله یک تیم از نجاتگران هلال‌احمر رستم با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و پس از ارزیابی صحنه، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام دادند.

او در پایان بیان کرد: این تصادف دو مصدوم به همراه داشت، که نجاتگران با همکاری اورژانس مصدومان را به بیمارستان ولیعصر ممسنی انتقال و تحویل دادند.