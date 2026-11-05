به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی، در درس تفسیر امروز با قدردانی از حضور مردم در مراسم ۱۳ آبان، روز مبارزه با استکبار، بر ضرورت هوشیاری، تقویت جهاد علمی و تلاش برای خودکفایی اقتصادی تأکید کرد و گفت: از حضور برادران و خواهران عزیز در شهر اراک و استان مرکزی به‌ویژه دانش‌آموزان و جوانان صمیمانه تشکر می‌کنیم و امیدواریم با هوشیاری و آمادگی بتوانیم از مراحل پیش‌رو به‌خوبی عبور کنیم.

ضرورت هوشیاری در برابر تحولات آمریکا و رژیم صهیونیستی

آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و نتایج انتخابات اخیر این کشور، افزود: تحولات انتخاباتی آمریکا و ناکامی برخی اهداف مورد نظر ترامپ و نتانیاهو، نشان‌دهنده شکست محاسبات آنان است.

جهاد علمی و فناوری، از اولویت‌های اساسی کشور

امام جمعه اراک جهاد علمی را از مهم‌ترین وظایف جامعه دانست و گفت: طلاب، دانشجویان، دانشمندان و متخصصان باید جهاد علمی، مهارتی، تخصصی و فناورانه را با جدیت دنبال کنند.

نماینده مردم تهران در خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت پیشگامی در رشته‌های حساس علمی، فنی و مهارت آموزی افزود: مدارس، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه باید در مسیر ارتقای دانش و معرفت حرکت کنند و از سهل‌انگاری در این زمینه بپرهیزند.

او با اشاره به جایگاه حوزه‌های علمیه ابراز داشت: سطح علمی و معرفتی حوزه‌ها باید متناسب با الگوی علم و اندیشه امام شهید و شهید مطهری باشد و در کنار تفسیر قرآن، حدیث و علوم دینی، آگاهی از دانش روز نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

عضو تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اهمیت کار، تلاش و تولید در کنار دفاع و مقاومت، افزود: حتی در شرایط جنگ و درگیری نیز نباید فعالیت اقتصادی و تلاش برای تأمین معاش جامعه متوقف شود.

خودکفایی اقتصادی و تقویت تولید داخلی

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با تأکید بر ضرورت کاهش وابستگی به واردات و تقویت اقتصاد درون‌زا گفت: تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی باید به فرصتی برای تقویت توان داخلی، توسعه تولید و افزایش خودکفایی تبدیل شوند.

آیت‌الله دری با انتقاد از واردات غیرضروری و هزینه‌های مصرفی، بر لزوم مدیریت منابع و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید تأکید کرد و افزود: باید منابع کشور در مسیر تأمین نیاز‌های اساسی مردم، از جمله غذا، آب و سایر کالا‌های ضروری، به کار گرفته شود.

ضرورت شناخت دشمن

استاد حوزه علمیه در بخش دیگری از درس تفسیر خود، با اشاره به پیام‌های سوره مبارکه فیل، این سوره را بیانگر قدرت الهی در برابر قدرت‌های متکبر و متجاوز دانست و گفت: همان‌گونه که خداوند در ماجرای اصحاب فیل، نقشه دشمنان را ناکام گذاشت، امروز نیز قدرت‌های بزرگ در برابر اراده الهی و مقاومت ملت ایران با شکست مواجه می‌شوند.

او با اشاره به حملات و فشار‌های دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، افزود: دشمنان با برخورداری از تجهیزات و امکانات گسترده، در برابر اراده و ایستادگی ملت ایران ناکام مانده‌اند و این واقعیت نشان می‌دهد که قدرت مادی به‌تنهایی تضمین‌کننده پیروزی نیست.

امام جمعه اراک با تأکید بر ضرورت عبرت‌آموزی از سرگذشت مستکبران بیان داشت: سوره فیل، علاوه بر بیان قدرت خداوند، هشداری درباره عاقبت ظلم، تکبر و تجاوز به حقوق ملت‌هاست.

آیت‌الله دری با اشاره به آیه شریفه «فَجَعَلَهُمْ کَعَصْفٍ مَأْکُولٍ» در سوره مبارکه فیل، گفت: سرانجام، خداوند اصحاب فیل را به کاه و برگ‌های خردشده و جویده‌شده تشبیه می‌کند؛ آنان که با غرور و قدرت ظاهری برای نابودی خانه خدا حرکت کردند، به ذلت و نابودی گرفتار شدند.

او با تطبیق این مضمون قرآنی بر قدرت‌های متجاوز امروز، گفت: ترامپ و نتانیاهو نیز با همه ادعاها، تجهیزات و قدرت ظاهری خود، در برابر اراده ملت‌های مقاوم و قدرت الهی شکست خورده‌اند و به تعبیر این آیه، به سرنوشتی خفت‌بار گرفتار شده‌اند؛ همان‌گونه که کاه و برگ پس از جویده‌شدن خرد و سپس به پهن تبدیل می‌شود، هیمنه و اقتدار پوشالی آنان نیز در هم شکسته است. ناکامی توطئه‌های دشمنان در ماجرای اصحاب فیل، زمینه‌ساز تحقق رسالت بزرگ پیامبر اکرم (ص) و گسترش نور توحید در جهان شد.