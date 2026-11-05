به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه برای این سامانه بارشی هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شده است، اظهار کرد: شدت فعالیت این سامانه بارشی در مناطق شمال و شمال شرقی استان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: سامانه بارشی تا اواخر روز دوشنبه هفته آینده در خوزستان فعال خواهد بو و در این مدت احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها وجود دارد.

وی تصریح کرد: در مناطق مستعد ریزش تگرگ دور از انتظار نیست و در این مدت شمال خلیج فارس مواج و همراه با رگبار و رعد و برق پیش بینی می‌شود.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان هم از آماده‌باش کامل تمامی تیم‌های امدادی و نیرو‌های عملیاتی در پی پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر فعالیت سامانه بارشی و احتمال ریزش تگرگ در استان خبر داد.

حسن عبودی مزرعی از شهروندان و ساکنان مناطق آسیب‌پذیر خواست، در طول مدت فعالیت این سامانه بارشی از تردد در حاشیه رودخانه‌ها، قرار گرفتن زیر سایه درختان یا تابلو‌های تبلیغاتی هنگام رعد و برق خودداری کنند.