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سامانه بارشی که از اواخر وقت دیروز وارد خوزستان شده با تشدید فعالیت خود بیشتر مناطق استان را فراگرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان با بیان اینکه برای این سامانه بارشی هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شده است، اظهار کرد: شدت فعالیت این سامانه بارشی در مناطق شمال و شمال شرقی استان پیش بینی میشود.
محمد سبزه زاری افزود: سامانه بارشی تا اواخر روز دوشنبه هفته آینده در خوزستان فعال خواهد بو و در این مدت احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها وجود دارد.
وی تصریح کرد: در مناطق مستعد ریزش تگرگ دور از انتظار نیست و در این مدت شمال خلیج فارس مواج و همراه با رگبار و رعد و برق پیش بینی میشود.
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر خوزستان هم از آمادهباش کامل تمامی تیمهای امدادی و نیروهای عملیاتی در پی پیشبینی سازمان هواشناسی مبنی بر فعالیت سامانه بارشی و احتمال ریزش تگرگ در استان خبر داد.
حسن عبودی مزرعی از شهروندان و ساکنان مناطق آسیبپذیر خواست، در طول مدت فعالیت این سامانه بارشی از تردد در حاشیه رودخانهها، قرار گرفتن زیر سایه درختان یا تابلوهای تبلیغاتی هنگام رعد و برق خودداری کنند.