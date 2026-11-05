به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، تیشه‌گران در مجمع انتخاباتی هیئت پارادوومیدانی چهارمحال و بختیاری، با اشاره به درخشش ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های ناگویا اظهار کرد: ورزشکاران کشورمان با کسب مدال‌های رنگارنگ در این رقابت‌ها، افتخارات ارزشمندی برای ایران به ارمغان آوردند.

وی با تأکید بر حمایت از هیئت‌های استانی افزود: برگزاری اردوهای آماده‌سازی در چهارمحال و بختیاری از برنامه‌هایی است که با هدف استفاده از ظرفیت‌های ورزشی این استان دنبال می‌شود.

سرپرست فدراسیون دوومیدانی کشور همچنین از برنامه راه‌اندازی پایگاه‌های قهرمانی در سراسر کشور خبر داد و گفت: چهارمحال و بختیاری با توجه به ظرفیت و استعداد خود در رشته‌های پرتابی، از استان‌های مستعد برای توسعه و پرورش قهرمانان این رشته به شمار می‌رود.