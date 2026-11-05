به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان مرودشت گفت: گزارشی مبنی‌بر تصادف رخ‌به‌رخ یک دستگاه کامیون رنو با خودرو پژو‌پارس در کیلومتر ۲۰ محور مرودشت_ خرامه، به هلال‌احمر اعلام شد.

محمد‌رفیعی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر مرودشت با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

او در پایان ادامه داد: این حادثه چهار جانباخته شامل دو مرد و دو زن به همراه داشت که نجاتگران پس از حضور در محل، نسبت به ایمن‌سازی صحنه حادثه، رهاسازی جان‌باختگان، کنترل ترافیک و تحویل پیکر فوتی‌ها به عوامل مربوطه اقدام کردند.