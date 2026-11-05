به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به استقرار سامانه ناپایدار جوی از غرب کشور در استان گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، از امروز پنجشنبه تا روز یکشنبه ۱۷ آبان، بارش‌های رگباری باران و تگرگ، وزش تندباد‌های موقتی، وقوع صاعقه و کاهش دما در استان اصفهان پیش‌بینی شده است.

منصور شیشه فروش افزود: در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، به دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان استان اعلام آماده‌باش شده و مرخصی نیرو‌های مرتبط لغو شده است تا عوامل عملیاتی در محل مأموریت‌های خود حضور مستمر داشته باشند.

وی ادامه داد: به این منظور در مجموع ۸۵۰ تیم امدادی و خدمات‌رسان با استعداد ۶۸۰۰ نفر در پایگاه‌های امدادی، مراکز عملیاتی، ستاد‌های مدیریت بحران، مسیر‌های جاده‌ای و مناطق در معرض بارندگی مستقر شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: همچنین تیم‌های واکنش سریع و امدادی نیز با پشتیبانی تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز، برای کنترل تردد، بازگشایی محور‌های احتمالی مسدود شده، امدادرسانی در حوادث و ارائه خدمات به مسافران و افراد متاثر از سیلاب در پایگاه‌های امدادی، راهدارخانه‌ها و محور‌های جاده‌ای، شهری و روستایی مستقر شده‌اند.

شیشه‌فروش افزود:براساس اعلام هواشناسی احتمال وقوع بارش‌های سیلابی در شهرستان‌های فریدونشهر، سمیرم، داران، بوئین‌میاندشت، چادگان، گلپایگان، خوانسار، تیران و کرون و همچنین مناطق عسگران، میمه و وزوان وجود دارد.

وی ادامه داد: دهاقان، شهرضا، بخش دهق و علویجه، مهاباد، زواره، بادرود، انارک، چوپانان و مورچه‌خورت نیز از دیگر مناطقی هستند که احتمال تشدید بارش‌ها و وقوع روان‌آب و سیلاب در آنها پیش‌بینی شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به پیش‌بینی وزش تندباد‌های موقتی، سیلابی شدن مسیل‌ها و کاهش میدان دید، گفت: استقرار تجهیزات امدادی و کنترل سیل و آماده‌به‌کار بودن ماشین‌آلات در معابر شهری و روستایی، جاده‌ها، راهدارخانه‌ها و پایگاه‌های امدادی مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر در محور‌های جاده‌ای تقویت شده‌اند و تامین کالا‌های ضروری و پیش‌بینی ظرفیت‌های لازم برای اسکان اضطراری افراد در معرض خطر نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از شهروندان خواست؛ از سفر‌های غیرضروری در محور‌های سیل‌گیر خودداری کنند و رانندگان باید ضمن رعایت اصول ایمنی رانندگی در شرایط بارندگی، کاهش میدان دید، گرد و خاک و لغزندگی جاده‌ها و خیابان‌ها، به توصیه‌های پلیس توجه کنند.

وی ادامه داد: اجرای طرح‌های کاهش خطر از طریق استحکام‌بخشی سازه‌های ناپایدار، تابلو‌ها و داربست‌ها در برابر تندباد‌های موقتی و همچنین پرهیز از صعود به ارتفاعات از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

شیشه‌فروش گفت: توقف، استقرار و تردد در مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی در زمان فعالیت این سامانه بارشی بسیار خطرناک است و شهروندان باید از حضور در این مناطق خودداری کنند.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان موظف شده‌اند اقدامات لازم برای پیشگیری و کنترل آبگرفتگی در معابر شهری، دهانه پل‌ها و زیرگذر‌ها را اجرا کنند و در خصوص تخلیه رسوبات و نخاله‌ها از دهانه پل‌ها و بازگشایی مسیر رودخانه‌ها اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: در شرایط ضروری، تخلیه اضطراری سکونتگاه‌های روستایی و عشایری در معرض خطر سیل نیز پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به ضرورت حفاظت از محصولات و سازه‌های کشاورزی گفت: گلخانه‌ها، واحد‌های دام و طیور و شبکه‌های آب و گاز باید در برابر کاهش دما، سیلاب، تندباد، گرد و خاک و بارش‌های رگباری محافظت شوند.

شیشه‌فروش افزود: رعایت استاندارد‌های ایمنی در استفاده از وسایل گرمازا و گازسوز و حفاظت از شبکه‌ها و تاسیسات آب در برابر یخ‌زدگی، به‌ویژه در مناطق سردسیر، ضروری است.

وی ادامه داد: کنترل تهویه، دما و رطوبت در گلخانه‌ها، واحد‌های مرغداری و دامداری و همچنین محافظت از تاسیسات و سامانه‌های آبیاری تحت فشار در برابر سرمازدگی نیز باید در دستور کار بهره‌برداران قرار گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: با عبور سامانه بارشی از استان از روز دوشنبه هفته آینده، کاهش محسوس دما بین پنج تا هشت درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است و دستگاه‌های اجرایی و شهروندان باید برای مقابله با پیامد‌های کاهش دما نیز آمادگی لازم را داشته باشند.