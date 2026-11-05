به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در برخی نقاط شرقی و مرکزی استان و مناطقی از تنگه هرمز و بعدازظهر در ارتفاعات و نقاطی از شمال و غرب استان، افزایش ابر گاه رگبار باران و رعد و برق، تند باد لحظه‌ای و تگرگ پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: وقوع بارش نسبتاً شدید به صورت نقطه‌ای و سیلابی شدن مسیل‌ها و نیز در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نیست احتمال وقوع تندباد و گردوخاک و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: محدوده دریای عمان با افزایش باد جنوب شرقی متلاطم می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: افزایش ابر و احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای و تلاطم موقتی دریا بویژه در مناطق شمالی تنگه هرمز مورد انتظار است.

وی توصیه کرد: تدابیر لازم در بنادر استان برای رفت و آمد ایمن شناور‌ها صورت گیرد.

دما در این مدت نوسان یک تا ۲ درجه‌ای دارد.