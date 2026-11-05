رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از ثبت پرونده‌ای که فردی از طریق آلوده شدن گوشی وی به بد افزار عکس یادگاری مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از حسابش برداشت شده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی گفت: فردی به پلیس فتا شهرستان نهبندان مراجعه و با ارائه شکوائیه اعلام کرد: مدتی قبل از طرف یکی از آشنایان فایلی با عنوان عکس یادگاری برایم ارسال شد که با کلیک بر روی آن متوجه برداشت مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از حساب بانکی خود شدم، لذا خواهان رسیدگی هستم.

سرهنگ الوانی افزود: کارشناسان پلیس فتا بلافاصله پس از دریافت شکوائیه، رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند که با تلاش و پیگیری‌های دقیق و اقدام به موقع، متهم که در خارج از استان زندگی می‌کرد، شناسایی و مبالغ برداشتی با هماهنگی مرجع قضایی به حساب شاکی برگشت داده شد و پرونده نیز برای سیر مراحل قضایی به دادسرا ارسال شد.

سرهنگ الوانی گفت: شهروندان توجه داشته باشند که هر پیام دریافتی حتی از طرف آشنایان و دوستان با عنوان مشاهده عکس‌های یادگاری قطعا جعلی بوده و هدف مجرمان سایبری از ارسال این گونه فایل ها، آلوده سازی گوشی شهروندان و بدست آوردن اطلاعات کارت‌های بانکی و خالی کردن حساب آن‌ها است.

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از شهروندان خواست: هشدار‌های پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت اطلاع از هر‌گونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام‌رسان‌های موبایلی مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به نشانی الکترونیکی HTTPS://www.policefata.ir و یا تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مربوط به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به صورت شبانه‌روزی با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.