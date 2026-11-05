به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شعبه ویژه لارستان گفت: روز گذشته کاروان سلامت جمعیت هلال‌احمر لارستان در روستای شرفویه برگزار شد.

مجتبی شریف‌زاده افزود: در این برنامه، ۷۲ نفر از خدمات رایگان دندانپزشکی بهره‌مند شدند.

او ادامه داد: در این برنامه آموزش‌های مقدماتی و کاربردی کمک‌های اولیه با هدف افزایش آگاهی و ارتقای مهارت‌های امدادی، برای مراجعه‌کنندگان و دانش‌آموزان توسط مربیان جمعیت هلال‌احمر لارستان برگزار شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شعبه ویژه لارستان در پایان بیان کرد: اجرای این برنامه در راستای تحقق اهداف بشردوستانه جمعیت هلال‌احمر، توسعه خدمات داوطلبانه و ارتقای سطح سلامت در مناطق روستایی و کمتر برخوردار انجام شد.