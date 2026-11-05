به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان منطقه جنوب (گروه نخست)، با هدف حضور در مسابقات قهرمانی آسیا، از فردا تا ۱۸ آبان به میزبانی اصفهان برگزار می‌شود.

در این اردو، ۱۴ بازیکن و سه عضو کادر فنی از اصفهان حضور دارند که نشان‌دهنده سهم قابل توجه هندبال استان در ترکیب این مرحله از اردو‌های آماده‌سازی تیم ملی است.

بر اساس فهرست اعلام‌شده فدراسیون هندبال، بنیامین جلادتی، امیرحسین حیدری، محمد دری، امیرعلی نیاوند، محمدجواد مالکی، امیرعلی نادری، علیرضا بیگی، نیما عابدی، آرین هادی، محمدجواد حاج‌باقری، آرتین سلطانی، بنیامین پریشانی، امیرحسین داوری و ایلیا میرزاعلیان بازیکنان اصفهانی دعوت‌شده به این اردو هستند.

همچنین سیدحسن افتخاری به‌عنوان مدیر فنی، حسین رحمتی به‌عنوان مربی و جواد طاهری به‌عنوان مربی معین، سه عضو اصفهانی کادر فنی این اردو را تشکیل می‌دهند.

میزبانی اصفهان از این مرحله از اردوی تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان، در کنار حضور ۱۷ نماینده از این استان، فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های هندبال ساحلی اصفهان و نقش این استان در پرورش و معرفی استعداد‌های این رشته به تیم‌های ملی به‌شمار می‌رود.

بازیکنان دعوت‌شده به این اردو در چارچوب برنامه‌های آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می‌شوند.