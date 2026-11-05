

استاندار لرستان با اشاره به احتمال بارش‌های سنگین و ضرورت آمادگی مستمر در استان بیان کرد:با تلاش مدیران توانمند، فرمانداران و مجموعه‌های اجرایی در شهرستان‌ها، شرایط مناسبی برای مدیریت حوادث احتمالی در استان فراهم شده است

وی با تأکید بر اینکه بخشی از جلوگیری از خسارات احتمالی به میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی بستگی دارد، افزود: مدیران باید در برنامه‌های اجرایی و عملیاتی مجموعه‌های خود این احتمال را در نظر بگیرند که در هر لحظه ممکن است بارش‌های سنگین، تا ۱۰۰ میلیمتر، در برخی مناطق رخ دهد.



شاهرخی با اشاره به پاکسازی و لایروبی مسیر برخی رودخانه‌ها پس از سال‌ها گفت: از مدت‌ها قبل بر ضرورت پاکسازی مسیرهای عبور آب، لایروبی مسیل‌ها، رفع موانع احتمالی و افزایش آمادگی دستگاه‌هایی که در زمان وقوع حوادث مسئولیت مستقیم دارند، تأکید شده است.

استاندار لرستان همچنین بر ضرورت استقرار متناسب امکانات در مناطق دارای احتمال خطر بیشتر تأکید کرد و گفت: با توجه به پیش‌بینی‌ها و میزان تهدید حوادث ناشی از بارش ها ، باید امکانات و نیروهای عملیاتی از قبل در مناطق مورد نیاز مستقر شوند.

شاهرخی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌ها افزود: باید ساماندهی نیروها و تجهیزات باید متناسب با شرایط احتمالی و میزان خطر در مناطق مختلف استان تنظیم شود و همه رده‌های عملیاتی در دسترس باشند.