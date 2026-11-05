مشاور دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، در گفتگو با برنامه «سلام خبرنگار» شبکه خبر، ضمن اشاره به اهمیت چهاردهم آبان ماه به عنوان روز فرهنگ عمومی در تقویم رسمی کشور، این روز را فرصتی برای بازاندیشی در جایگاه فرهنگ در شکل‌دهی به هویت ملی، انسجام اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی در جامعه دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام سید علی اصغر تقوی، مشاور دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور،در این گفتگو با اشاره به حماسه‌های اخیر مردم، از حضور پرشوری دانشجویان، دانش‌آموزان و تمامی شهروندان در صحنه‌های دفاع از ارزش‌ها، به‌ویژه در ۱۳ آبان ماه، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، قدردانی کرد و آن را یکی از جلوه‌های بارز فرهنگ عمومی و استکبارستیزی دانست.

حجت‌الاسلام تقوی در تعریف فرهنگ عمومی اظهار داشت: «فرهنگ عمومی فراتر از مجموعه‌ای از آداب و رسوم و رفتارهای متعارف است؛ فرهنگ عمومی در واقع تجلی روح جمعی یک ملت در زندگی روزمره است. اگر بخواهیم با نگاهی مدرن تعریف کنیم، فرهنگ عمومی آنجایی است که اندیشه‌ها به رفتار، ارزش‌ها به انتخاب و باورها به شیوه زیستن تبدیل می‌شوند.»

وی با یادآوری پیشینه فعالیت‌های این نهاد خاطرنشان کرد که این شورا در سال ۱۳۶۴ و بر پایه پیشنهاد امام خمینی (ره) در شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین‌نامه‌اش تصویب شد. وی تأکید کرد که این ساختار، جایگاهی استراتژیک در نظام جمهوری اسلامی دارد که میان حاکمیت و مردم رابطه برقرار می‌کند.

مشاور دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی با اشاره به ساختار سلسله‌مراتبی و گسترده این شوراها گفت: «ما دارای ساختاری بالنده‌ای هستیم که در آن شوراهای فرهنگ عمومی در اکثر استان‌ها، شهرستان‌ها، بخش‌ها و حتی در سطح محلی با حضور امام‌جمعه‌ها فعال هستند. در حال حاضر حدود ۴۲۲ شورا فعالیت دارند و تلاش برای گسترش و تاسیس شوراهای بیشتر نیز در دستور کار است.»

وی در ادامه درباره وظایف شورا افزود: «یکی از وظایف مهم ما، رسیدگی به تقویم مناسبت‌هاست. ما از طریق کمیسیون‌های تخصصی، مناسبت‌های ارزشی، اصناف و مشاغل را بررسی و پس از تصویب در شورا، در تقویم رسمی درج می‌کنیم.»

حجت‌الاسلام تقوی با تشریح برنامه‌های آتی تا پایان سال ۱۴۰۵، اظهار داشت: «برنامه‌های مهمی در دستور کار است که از جمله آن‌ها می‌توان به بازنویسی اسناد حوزه هویت دینی، برنامه‌های مربوط به کودکان و نوجوانان که وزارت آموزش و پرورش در حال اجرای آن است، فرهنگ شهروندی که با محوریت سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و معاونت وزارت کشور دنبال می‌شود، و همچنین برنامه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی با مسئولیت سازمان اجتماعی وزارت کشور اشاره کرد.»

وی در پاسخ به پرسشی درباره بار اجرایی برنامه‌ها بر دوش وزارت کشور و آموزش و پرورش تأکید کرد: «ما در شورای فرهنگ عمومی بالغ بر ۳۰ دستگاه را داریم و همه دستگاه‌ها موظف هستند به نگاشت نهادی خود عمل کنند؛ یک دستگاه به عنوان مسئول پیگیری تعیین می‌شود اما همه دستگاه‌ها پای کار هستند.»

حجت‌الاسلام تقوی در پایان با تأکید بر مردم‌پایه بودن فرهنگ عمومی گفت: «فرهنگ عمومی توسط مردم ساخته می‌شود و هدف اصلی شورای فرهنگ عمومی اصلاح و ارتقای این فرهنگ است. بنا بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب، ما علاوه بر فرهنگ عمومی خوب، فرهنگ عمومی نامطلوب هم داریم که باید با کمک مردم شناخته و اصلاح شوند و رفتارهای شایسته جایگزین آن‌ها گردد؛ در این میان رسالت رسانه ملی برای گسترش نقش مردم بسیار حائز اهمیت است.»