به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان؛ با همکاری و هماهنگی عوامل انتظامی و رئیس کلانتری حبیب آباد، باند چهار نفره قطع درختان تاغ در برخوار دستگیر و پرونده متخلفان برای بررسی بیشتر به مراجع قضایی ارسال شد.

در این عملیات دو دستگاه خودرو حامل ۲۰۰ کیلوگرم چوب تاغ توقیف و جمع آوری شد.

درخت تاغ با سه گونه تاغ زرد یا سفید، تاغ سیاه و تاغ ترات یا بوته‌ای در ایران می‌روید، که بلندی آن به حدود پنج تا ۶ متر هم می‌رسد، این درختچه‌ها به عنوان یکی از با ارزش‌ترین گونه‌های گیاهی برای حفظ محیط زیست در نواحی خشک و بیابانی محسوب می‌شوند.

تاغ‌زار‌ها از نگاه کارشناسان علاوه بر تلطیف هوا و کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی به کنترل آب‌های سطحی و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی را نیز کمک می‌کند که وجود آنها موجب جلوگیری از پیشروی شن‌های روان به شهر می‌شود، اما این گیاهان ارزشمند مورد سواستفاده سودجویان برای تهیه ذغال قرار می‌گیرند.