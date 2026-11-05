تیم والیبال مهرگان نور در هفته سوم لیگ برتر، در شهرآورد مازندرانی‌ها مقابل تهران‌پیشه چمستان به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در ادامه رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور، عصر روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه دو تیم مهرگان نور و تهران‌پیشه چمستان در یک دیدار حساس و در قالب شهرآورد مازندرانی‌ها به مصاف هم رفتند.

در این مسابقه، شاگردان غلامرضا مومنی‌مقدم با ارائه یک بازی منسجم و برتر، موفق شدند با نتیجه سه بر یک حریف هم‌استانی خود را از پیش رو بردارند و هتریک پیروزی‌های خود را در این فصل تکمیل کنند.

مومنی‌مقدم که هم‌زمان هدایت تیم ملی والیبال جوانان ایران را نیز بر عهده دارد، پیش از این با تیم ملی جوانان دو قهرمانی آسیا و دو قهرمانی جهان را بدون شکست کسب کرده و حالا در سطح باشگاهی نیز روند موفقیت‌های خود را ادامه می‌دهد.

با ثبت این نتیجه، تیم مهرگان نور با کسب ۳ برد و ۹ امتیاز، مقتدرانه در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر والیبال قرار گرفت. در سوی مقابل، تیم تهران‌پیشه چمستان که در هفته‌های گذشته نیز برابر حریفان خود مغلوب شده بود، همچنان در کسب نخستین پیروزی خود ناکام ماند و با یک امتیاز در رده هشتم جدول جای گرفت.