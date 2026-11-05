به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده سپاه امام سجاد (ع) هرمزگان گفت: مراسم استقبال از پیکر مطهر این شهدا شنبه ۱۶ آبان در امامزاده سیدمحمد (ع) شهرستان حاجی‌آباد آغاز می‌شود.

سردارصنعتکاران افزود: پس از وداع مردم ولایتمدار با پیکر شهدا در دیگر شهرستان ها، مراسم تشییع همزمان با سراسر کشور جمعه ۲۲ آبان مصادف با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در شهر بندرعباس برگزار می‌شود.

وی گفت: پیکر مطهر شهدا پس از تشییع در شهرستان‌های بندرعباس، میناب، رودان، بندرخمیر، قشم، جاسک، سیریک، حاجی آباد، بشاگرد و کیش به خاک سپرده می‌شود.