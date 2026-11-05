نمایشگاه عکس دیدار با مشارکت ۱۱ عکاس کاشانی و با محوریت دیدار‌های مردم کاشان با رهبر شهید انقلاب و حضور آنان در مراسم تشییع و وداع، در این شهر گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس حوزه هنری کاشان گفت: این نمایشگاه در چهار بخش، دیدار‌های مردم کاشان با رهبر شهید و لحظه‌های حضور و همراهی آنان در مراسم تشییع و وداع با پیکر ایشان را روایت می‌کند.

احمد قربانعلی‌زاده افزود: نمایشگاه دیدار در دو بخش آرشیوی و مستند برپا شده است که بخش آرشیوی شامل تصاویری از حضور رهبر شهید در کاشان در سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۸۰ و دیدار اعضای کنگره ملی شهدای کاشان با ایشان است.

وی گفت: بخش مستند نیز به ثبت رویداد‌های پس از اعلام خبر شهادت، از جمله تجمعات مردمی، مراسم تشییع و لحظه‌های وداع اختصاص دارد.

این نمایشگاه در نگارخانه شریف، واقع در خیابان علوی کاشان، تا پایان آبان دایر است.