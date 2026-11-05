هسته‌های تعالی خانواده و جوانی جمعیت در روستا‌های بهاران، جلمرز و مورنان از توابع بخش مرکزی شهرستان اصفهان تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بخشدار مرکزی شهرستان اصفهان گفت: با تشکیل هسته‌های تعالی خانواده و جوانی جمعیت در این روستا‌ها شمار روستا‌های دارای هسته جمعیتی در این شهرستان به ۱۳ روستا رسید.

رحمت‌الله ترابی، بخشدار مرکزی شهرستان اصفهان، در نشست تشکیل این هسته‌ها، فرزندآوری و جوانی جمعیت را از مؤلفه‌های مهم اقتدار ملی و پویایی کشور دانست و گفت: برخورداری از نیروی انسانی جوان، پویا و توانمند از عوامل مهم اقتدار کشور است و حفظ این سرمایه برای آینده ایران اهمیت دارد.

وی با تأکید بر ضرورت آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی در زمینه فرزندآوری افزود: دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های فرهنگی و اقشار مختلف جامعه باید برای تقویت بنیان خانواده و تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت مشارکت کنند.