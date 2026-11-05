مدیر‌کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از اصلاح و حذف ۷ نقطه حادثه‌خیز، تعمیر و تعریض ۲۸ دستگاه پل و اجرای طرح‌های مختلف ایمن‌سازی راه‌ها در ۷ ماه گذشته خبر داد.

اصلاح و حذف ۷ نقطه حادثه خیز و ارتقای ایمنی محور‌های مواصلاتی خراسان جنوبی

اصلاح و حذف ۷ نقطه حادثه خیز و ارتقای ایمنی محور‌های مواصلاتی خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مدیر‌کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ ای خراسان جنوبی گفت: ارتقای ایمنی محور‌های مواصلاتی، اصلاح نقاط پرتصادف و بهسازی ابنیه فنی از مهم‌ترین اولویت‌های حوزه راهداری است که با هدف کاهش سوانح جاده‌ای و افزایش ایمنی تردد کاربران راه در سطح استان دنبال می‌شود.

ذاکر افزود: در ۷ ماه گذشته عملیات اصلاح و حذف ۷ نقطه حادثه خیز در محور‌های مواصلاتی استان انجام شده و در بخش نگهداری و بهسازی ابنیه فنی نیز تعمیرات و تعریض ۲۸ دستگاه پل به اجرا درآمده است.

مدیر‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: همچنین عملیات احداث پل یا تبدیل آبنما به پل در ۱۳ نقطه انجام شده و برای افزایش ایمنی سازه‌ها و جلوگیری از حوادث احتمالی، ۶ کیلومتر حفاظ بتنی و گاردریل در پل‌های استان اجرا شده است.

ذاکر افزود: در راستای تداوم اقدامات ایمن‌سازی و نگهداری راه‌ها، ۲۸ قرارداد در زمینه اصلاح نقاط حادثه‌خیز و تعمیرات اساسی پل‌ها منعقد شده که میانگین پیشرفت فیزیکی آنها به حدود ۶۰ درصد رسیده است.

مدیر‌کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی در تشریح طرح‌های شاخص ایمنی استان گفت: رفع نقطه حادثه خیز تقاطع بجد در محور بیرجند – سربیشه – نهبندان و ایمن‌سازی ورودی، خروجی و دوربرگردان‌های مجتمع خدماتی رفاهی خاطره در محور بیرجند – خوسف از جمله طرح‌های مهم در دست اجراست که طرح ایمن‌سازی مجتمع خاطره با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد در مراحل پایانی قرار دارد.